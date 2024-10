Enem 2024: Entenda como a nota do exame é calculada

Falta menos de um mês para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que ocorrerá nos dias 3 e 10 de novembro.

Para os participantes compreenderem o cálculo das notas no exame, o Ministério da Educação (MEC) — por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) — explica como funciona a Teoria de Resposta ao Item (TRI): metodologia de cálculo para pontuação das 180 questões objetivas que compõem o Enem. Também será explicada a análise da redação, que considera os critérios e as competências estabelecidas no documento “A Redação – Cartilha do Participante”.

Teoria de Resposta ao Item – A TRI é um conjunto de modelos matemáticos que busca representar a relação entre a probabilidade de o participante responder corretamente a uma questão, o seu conhecimento na área em que está sendo avaliado e as características das questões.

Para determinar os valores dos parâmetros “a”, “b” e “c” de milhares de itens e possibilitar a montagem das provas, de modo a garantir a comparabilidade entre as edições do Enem, o Inep realizou vários pré-testes a nível nacional. Esse processo permitiu estabelecer uma conexão entre as diversas edições do Enem, incluindo a de 2024. Com isso, a autarquia montou um banco de itens específico para cada uma das quatro áreas do conhecimento avaliadas no exame.

Cálculo das notas e proficiência – A TRI não leva em conta apenas o número de acertos, mas também a coerência das respostas ao conjunto de questões. Na prática, espera-se que os participantes que acertaram as questões difíceis também acertem as questões fáceis. Isso porque, teoricamente, habilidades mais complexas requerem o domínio de habilidades mais simples.

Em contrapartida, a TRI também aponta que um inscrito com um número de acertos elevado terá pontuação alta, enquanto um participante com poucos acertos terá nota baixa.

Cartilha da redação do Enem 2024 – Para esclarecer dúvidas dos participantes quanto às competências cobradas para uma boa redação, o Inep disponibilizou, em seu portal, o documento “A Redação do Enem 2024 – Cartilha do Participante”. O material traz informações sobre a matriz de referência da prova e apresenta amostras comentadas de textos que receberam pontuação máxima (1000 pontos) no Enem 2023.

Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

