Equipe de Ludmilla se pronuncia sobre Blogueirinha após pedido de desculpas

A confusão envolvendo Ludmilla e Blogueirinha ganhou mais um capítulo. Depois de entrevista da cantora a Leo Dias, onde ela revelou que não vai ao “De Frente” por conta de um vídeo da influenciadora rindo e debochando, após ela ser alvo de racismo, Blogueirinha pediu desculpas.

No vídeo, Bruno Mattos, que interpreta a apresentadora, disse que era infantil na época e “por ser Anitter”, só quis colocar mais lenha na fogueira na briga entre Ludmilla e Anitta. Porém, ela pediu desculpas e revelou não saber o tom das vaias.

No relato, Mattos ainda contou que chegou a ser convidado para levar o “De Frente” para um show do “Numanice”, mas não quis ir, já que Ludmilla não veio ao estúdio em que normalmente são gravadas as entrevistas.

Por sua vez, a equipe de Ludmilla se pronunciou e deu sua versão dos fatos sobre este convite ao “Numanice”.

“Essa sugestão foi intermediada pela agência que cuidava de assuntos publicitários da artista e foi prontamente declinada. A decisão foi tomada com base em pontos já esclarecidos por Ludmilla durante entrevista ao jornalista Leo Dias”, começou o comunicado.