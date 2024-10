Escola do Acre é bicampeã em concurso do MPT e alunas avançam para etapa nacional

A Escola Estadual Raimundo Magalhães, localizada no 2º Distrito de Sena Madureira, celebra a classificação de duas de suas alunas para a etapa nacional do concurso “MPT na Escola”, promovido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). O concurso tem como objetivo conscientizar sobre o combate ao trabalho infantil. As alunas Naely Sofia Lopes Albuquerque, de 11 anos, estudante do 5º ano, e Taciane Souza Lopes, de 13 anos, do 7º ano, foram selecionadas na categoria Poesia, com as obras “Infância Protegida” e “Jovem Persistente”, respectivamente.

Este é o segundo ano consecutivo em que a escola se destaca no concurso. Em 2022, a aluna Luira do Nascimento conquistou o primeiro lugar na etapa nacional com a poesia “Trabalho Infantil Nem Pensar”. O sucesso atual é resultado de um trabalho conjunto da equipe pedagógica, coordenada por Rosângela Alcântara, com o apoio do coordenador de Ensino, Jair Pontes, e dos professores Mateus Otávio Gouveia, responsável pelo 5º ano, e Wilk Emanuel, professor de Língua Portuguesa para os alunos do 6º ao 9º ano.

Em entrevista à coluna de Douglas Richer, do portal ContilNet, Rosângela Alcântara, coordenadora pedagógica da Escola Raimundo Magalhães e uma das maiores incentivadoras do projeto, coordenou a iniciativa e, em entrevista exclusiva à coluna, destacou a importância da participação das alunas no concurso, ressaltando o impacto positivo na formação cidadã e no desenvolvimento educacional dos estudantes. “É uma grande satisfação ver nossos alunos se destacando em um concurso tão relevante, que envolve todo o Brasil e trata de um tema de extrema importância, o combate ao trabalho infantil. Acompanhar de perto esse processo de aprendizado e desenvolvimento junto aos professores é uma realização profissional e pessoal”, afirmou.

A diretora da escola, Gessineide Matos, também comemorou a classificação das alunas e ressaltou o compromisso da instituição em promover projetos que incentivem a reflexão sobre questões sociais, além de estimular o desenvolvimento criativo e crítico dos estudantes.

A conquista de Naely e Taciane traz à escola a expectativa de novas vitórias, já que ambas serão premiadas com medalhas, prêmios e livros. A escola, por sua vez, receberá um troféu, e os professores e a coordenação pedagógica também serão homenageados pela dedicação ao projeto. Embora a premiação oficial ainda esteja em definição, a valorização do trabalho das alunas já é motivo de grande orgulho para a comunidade escolar.

O concurso “MPT na Escola” tem como propósito conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância de garantir os direitos da infância e combater a exploração do trabalho infantil. Ao incentivar os estudantes a refletirem sobre o tema e expressarem suas ideias por meio da poesia, o concurso visa formar cidadãos mais críticos e conscientes.

Agora, a Escola Raimundo Magalhães, bicampeã na fase estadual, aguarda com expectativa a etapa nacional do concurso, torcendo por mais uma vitória de suas alunas.