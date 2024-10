Ex-apresentadora choca a web ao anunciar a própria morte aos 67 anos

A atitude de uma ex-apresentadora da TV australiana chocou a web ao anunciar a própria morte, através de uma publicação nas redes sociais. Fiona MacDonald deixou uma mensagem póstuma comunicando sua partida, aos 67 anos.

A artista faleceu há três anos, em decorrência de complicações de uma doença generativa, que comprometeu o neurônio motor. O post, escrito por Fiona, foi compartilhado pela irmã dela.

“Adeus, meus amigos. A minha irmã Kylie está postando isso porque eu fui embora. Espero estar olhando para baixo, de uma nuvem”, desejou.

MacDonald continuou: “Ontem à noite foi o fim de alguns meses muito difíceis. Embora eu nunca tenha desejado morrer, a ideia de deixar meu corpo torturado foi um alívio”.

A comunicadora ainda deu detalhes dos seus últimos momentos. “Estou morrendo de fome lentamente, ficando cada vez mais fraca. Também desenvolvi uma dor terrível nas costas porque meus músculos não estão sustentando meu corpo”.

Fiona MacDonald encerrou o texto explicando a decisão inusitada. “O sarcasmo que me serviu bem durante os primeiros anos desta jornada se transformou em desespero… quando você ama a vida tanto quanto eu, é preciso muita coragem para fazer escolhas que levem à despedida. Eu carrego seu amor e risadas comigo e espero que você se lembre das minhas”, finalizou.

A apresentadora ficou conhecida na Austrália ao comandar o programa infantil Wombat. Depois, assumiu a versão local do game show It’s a Knockout. Atualmente, se dedicava à indústria de vinho. As informações foram divulgadas pelo The Guardian.

Leia a publicação completa de Fiona MacDonald: