Ex-mulher de Gugu Liberato está em alto-mar na rota do furacão Milton

A coluna Fábia Oliveira descobriu em primeira mão que a ex-mulher de Gugu Liberato, Rose Miriam, vive momentos de tensão. É que a médica está em alto-mar em direção a Tampa, nos Estados Unidos. O lugar é uma das rotas do furacão Milton, que vai passar pela Flórida, nos Estados Unidos.

Esta jornalista soube em primeira mão que no cruzeiro, cujo destino final seria a cidade de Tampa, Rose tem como companhia sua mãe, um casal de amigos e uma criança.

Outra pessoa que está no mesmo navio é o ex-A Grande Conquista Kadu Rodrigues, conhecido por cuidar da carreira de personalidades polêmicas, como Deolane Bezerra, MC Mirella e Dynho Alvez.

“Nosso navio está sem destino oficial, mudando a rota toda hora. Ia para o México. Saiu de Tampa no dia 7 e, desde então, muda o destino toda hora. Cancelaram as paradas”, disse com exclusividade para a coluna Fábia Oliveira.

Kadu ainda informou que a embarcação, agora, irá aportar nas Bahamas em vez de Tampa, para evitar ser atingida pelas chuvas. “Neste momento, [o navio], está desviando das rotas por onde o furacão vai passar”, pontuou.

O furacão Milton chegou à Flórida na categoria 3, na noite desta quarta-feira (9/10, com tempestades e ventos acima de 205 km/h). Meteorologistas garantem que o evento climático oferece riscos extremos à vida, podendo derrubar casas e árvores, além de causar inundações.