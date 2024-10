A mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Dias, emocionou os seguidores ao compartilhar uma homenagem feita por Leo, filho de quatro anos da artista falecida. Antes de viajarem para o tributo oficial que acontecerá em São Paulo, o pequeno fez um desenho para a mãe.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, Dona Ruth contou que Marília havia ganhado uma mala de viagem como presente do fã clube, na qual desenhou um coração e escreveu o nome de seu filho.

“Ele desenhou um coração ao lado do que ela criou para ele. É muito amor, né gente?”, ainda escreveu a mãe da cantora, exibindo a parte por trás do forro da mala.

“This is Marília Mendonça”

Em busca de honrar o legado da “rainha da sofrência”, o festival “This is Marília Mendonça” acontecerá no próximo sábado (5), no estádio Allianz Parque, em São Paulo, organizado pela plataforma de streaming Spotify.

Em tributo à cantora, que faleceu em 2021, se apresentam no “This is Marília Mendonça” os cantores Luan Pereira, Marcos & Belutti, Tierry, Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã e Yasmin Santos.