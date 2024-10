Filho de Mário Gomes posta dentro de ônibus e explica vídeo em Porsche

Filho de Mário Gomes, ator que foi despejado de mansão com a família, João Pallma apareceu dividindo um Porsche pelas redes sociais e dividiu opiniões. Após ser defendido pelo pai, o jovem cantor publicou um vídeo para explicar a situação.

“Eu fui para São Paulo para ver o show do Bruno Mars e conversar outros assuntos sobre minha carreira. Estava com a equipe que está trabalhando comigo e um deles estava com um Porsche, que pegou para andar pela cidade e não ficar dependendo de Uber. Surgiu a ideia de gravar para postar e movimentar as redes sociais”, declarou.

Na sequência, ele explicou que não gastou dinheiro na viagem à São Paulo e que não curte gosta de ficar ostentando na web. “O estilo de música pede. É só ver os trappers: Orochi, Cabelinho… Nessa ida para São Paulo, não gastei um real. Passagem não paguei, coisas que eu comi lá, meus pais não gastaram comigo, foi tudo bancado pela equipe que está comigo”, declarou.

Pouco depois, ele aproveitou para publicar um vídeo dentro de um ônibus e falou sobre a sua rotina. “Essa é a minha realidade, acordo 5h30 da manhã, 6h estou no ponto, pego dois ou três ônibus por dia, dependendo do que vier mais rápido”, encerrou.

Mário Gomes explica

Semanas após o despejo de Mário Gomes e sua família, o filho do ator João Palma apareceu dirigindo um Porsche. Entretanto, após críticas, o ator aproveitou o Instagram para defender o herdeiro. A gravação faria parte do clipe da música Lado Selvagem, do jovem cantor.

“Venho aqui, para falar do meu amado, maravilhoso, estudioso, talentoso, bonito, meu filho. Sempre ganhou o dinheirinho dele. Aos quatro anos começou a tocar violão, aos cinco participou como protagonista de ‘João e Maria’, peça teatral, fez muitos comerciais, matérias para revistas, para TVs, moda, etc”, declarou.

Na sequência, o ator declarou que o filho nunca foi pobre. “Deixamos de agir em muitas frentes, porém sempre nos preocupamos em nos alimentarmos bem e nos mexermos fisicamente, regularmente, skate, surf, bola, academia, sem luxo, direto ao ponto”, disse.

Por fim, Mário Gomes contou que João está colhendo os frutos de seu trabalho. “Hoje em volta dele, em função de todo movimento e das músicas que ele passou a cantar, produtoras grandes de outros países e do Brasil passaram a se interessar pelo trabalho dele e estão investindo”, completou.