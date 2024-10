Filme ‘Coringa: Delírio a Dois’ ganha novo trailer

‘Coringa: Delírio a Dois’ estreia em breve nos cinemas, e para aumentar a expectativa, a Warner divulgou um novo teaser, na última segunda-feira (30), com cenas do filme.

O longa traz Joaquin Phoenix reprisando seu papel como o icônico palhaço do crime, enquanto Lady Gaga interpreta Lee, uma nova versão da Arlequina. Lembrando que a sequência estreará nos cinemas nacionais no dia 4 de outubro.

Na trama, Arthur Fleck está institucionalizado em Arkham à espera do julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele.

Veja o teaser Aqui