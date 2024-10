Foragido por matar ex-mulher em frente da filha tem prisão decretada no Acre

Jairton Silveira Bezerra, de 45 anos, teve a prisão preventiva decretada na última segunda-feira (28), por ser o principal suspeito pela morte de Paula Gomes da Costa, de 33 anos.

A vítima foi assassinada no domingo (27), em frente à filha e o pai do acusado na Estrada de Porto Acre, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

A decisão destaca que o ocorrido trata-se de crime hediondo de feminicídio, com afirmação de que o autor é perigoso, pois agiu de forma premeditada, seguindo a vítima sem se importar com a presença da filha dos dois.

No documento, o juiz também intima o Ministério Público (MP-AC) e o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica para que o processo seja encaminhado à Vara competente.

Jairton continua desaparecido desde a data do crime. Policiais civis e militares estão promovendo rondas na tentativa de capturar o acusado, e disponibilizou números de telefones para caso alguém saiba de seu paradeiro.

A PM garante o anonimato de quem fizer denuncias:

(68) 99609-3901

(68) 99611-3224

(68) 99610-4372

(68) 99614-2935