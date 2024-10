Fundo Municipal de Cultura apoia o desenvolvimento do curta-metragem Para RB, inspirado na história de Pedro Lucas, vítima de homofobia

Com apoio do Fundo Municipal de Cultura (2023) da Prefeitura de Rio Branco, o curta-metragem “Para RB”, desenvolvido pela Saci Filmes, está em fase avançada de pré-produção e iniciará suas filmagens no primeiro semestre de 2025, em Rio Branco, Acre.

Inspirado na história de Pedro Lucas, vítima de um crime de homofobia, o filme utiliza uma narrativa poética e reflexiva para abordar os impactos da violência e do preconceito no país, propondo uma reflexão essencial sobre o tema.

O desenvolvimento do projeto foi realizado em 2024, com suporte da Prefeitura de Rio Branco, possibilitando que a equipe se concentrasse na criação do roteiro, estética e abordagem narrativa. Durante essa fase, foram realizadas pesquisas intensivas e reuniões colaborativas entre os profissionais envolvidos, garantindo que cada detalhe do

curta-metragem fosse planejado com cuidado e sensibilidade.

A equipe do projeto é composta por nomes reconhecidos no cenário audiovisual. A direção é de Sérgio de Carvalho, cineasta do premiado filme acreano Noites Alienigenas, que traz ao projeto um olhar engajado e sensível. Pedro Lucas, também roteirista do curta, incorpora sua própria experiência ao projeto, conferindo autenticidade à narrativa. A roteirista e multiartista Chica Andrade, atualmente envolvida no documentário “House of Hilton”, sobre Erika Hilton, e o produtor Luck Aragão completam o time, contribuindo para que “Para RB” se torne uma obra que transcende o pessoal e se coloca como um manifesto contra o preconceito.

Com uma linguagem visual e narrativa cuidadosamente desenvolvidas, *Para RB* espera sensibilizar o público e promover o diálogo sobre a homofobia e o respeito às diferenças. Essa etapa de desenvolvimento, viabilizada pela Prefeitura de Rio Branco, por meio do Fundo Municipal de Cultura, foi essencial para estruturar o curta e preparar sua execução com qualidade. A Saci Filmes, produtora responsável, acredita que o filme será uma contribuição relevante ao debate social e cultural sobre o combate ao preconceito no Brasil.

Entenda o caso

O curta-metragem Para RB é inspirado na história real de Pedro Lucas, vítima de um grave crime de homofobia que lhe causou a perda irreversível da visão em um dos olhos. Em um ataque motivado pelo preconceito, Pedro foi agredido brutalmente, deixando marcas profundas em sua vida e carreira como artista. Até hoje, o crime permanece impune,

refletindo a realidade enfrentada por inúmeras vítimas de violência e discriminação no Brasil.

O filme busca dar voz a Pedro e tantas outras vítimas, oferecendo uma narrativa que explora as feridas do preconceito e a luta para ressignificar a dor, ao mesmo tempo em que evidencia a necessidade de justiça e de uma sociedade mais inclusiva.