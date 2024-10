‘Gabigol do Acre’ é destaque em campeonato de futebol e fala sobre trajetória no esporte

Grande nome do futebol acreano, Yan Pablo, de 17 anos, o “Gabigol do Acre”, senamadureirense que joga no Galvez, de Rio Branco, foi destaque no campeonato atual que acontece em sua terra natal. O jogador revelou ao ContilNet um pouco de sua trajetória e sonhos como jogador, nesta quinta-feira (24).

“Sempre levei o futebol a sério. Sempre eu quis ser um jogador, assistia muito e servia de incentivo”, conta Yan.

Pelo sub-17, seu time ainda chegou na fase semifinal, em 2023. Por ter brilhado nas partidas, despertou o interesse do Galvez. Yan Pablo pode se tornar mais um destaque de Sena Madureira no futebol nacional ou até mesmo internacional.

“Muitas dificuldades, eu enfrentei, muitas mesmo, mas eu sempre fazia o meu papel na quadra e no campo sempre dava o meu melhor se não fosse no talento, era no esforço”, diz o jogador ao ser perguntado sobre os desafios que enfrentou ao longo de sua carreira.

SAIBA MAIS: Yan Pablo, o “Gabigol” de Sena Madureira, é contratado para atuar no Galvez

O jovem ainda diz que tem apoio da família. Yan, que morava no bairro Cristo Libertador, com sua mãe, deixou a família e veio morar na capital acreana, no centro de treinamento do clube.

Destaque no Acre

O adolescente começou a se destacar por seu talento e participou de alguns campeonatos, entre eles, o campeonato acreano. Em seu município, ele jogava pela Seleção de Sena Madureira, e foi em uma partida de futebol contra o próprio Galvez que chamou a atenção do clube acreano, surgindo, então, o convite para fazer parte da base do time.

VEJA TAMBÉM: ‘Gabigol do Acre’ contratado pelo Galvez diz que realiza um sonho: “Grande responsabilidade”

“Eu ainda vou vencer, se Deus quiser. Meu sonho é ser jogador de futebol”, declara o jovem senamadureirense.