Gabinete do deputado Pedro Longo promove aulão gratuito de redação do Enem; participe

O gabinete do deputado Pedro Longo está promovendo uma ação importante para os estudantes que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no próximo domingo (3).

Será nesta quinta-feira (31), às 14h30, no auditório do Detran/AC, um aulão de redação, com inscrições gratuitas pelo (68) 99600-5582. O facilitador será o professor e doutor Marcos Luís, que tem vasta experiência no campo de textos dissertativos e argumentativos.

A iniciativa do gabinete de Pedro Longo deve atender centenas de alunos.

“Tomamos a decisão de abrir esse projeto porque é o futuro da nossa juventude que depende desse exame. Se trata do ingresso dos nossos estudantes nas universidades. O nosso compromisso é trabalhar para que todos tenham oportunidades, especialmente nesse momento tão importante para o futuro do nosso país”, disse o deputado.