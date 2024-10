Galvez e Santa Cruz Acre se enfrentam na grande final da Copa Rio Branco Sub-11 neste sábado

Os times Galvez e Santa Cruz Acre se enfrentam neste sábado (12), no Estádio Florestão, na capital acreana, durante a grande final da competição Rio Branco Sub-11. A bola vai rolar a partir das 15h30, em uma disputa eletrizante entre as equipes, que tiveram um histórico exemplar.

De acordo com o treinador do Santa Cruz-AC, Maydenson Costa, as expectativas para a vitória são altas, pois acredita que o grupo de atletas estão preparados para mais essa etapa, que deve encerrar a copa da melhor forma possível.

“Nossa expectativa é a melhor possível. Fizemos uma boa competição e estamos preparados para jogar essa final. Vai ser um jogo difícil, mas estamos confiantes em sair com resultado bom para garantir esse título”, destacou.

O time jogou na última partida contra o Furacão Norte, saindo vencedor com 3 a 0. Santa Cruz-AC, já conquistou em 2023 o Campeonato Acreano na mesma categoria, e busca realizar o mesmo feito este ano.