Gladson assina carta a Lula que pede indicação de desembargador para ministro do STJ

O governador do Acre, Gladson Cameli, assinou uma carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em que pede a indicação do desembargador Carlos Brandão, do Tribunal Regional Federal (TRT) da 1ª Região, para o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O desembargador é do Piauí e próximo ao ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. A informação foi divulgada pela Coluna do Estadão, que aponta que, além de Gladson, assinaram também os governadores Clécio Luís (Amapá), Wilson Lima (Amazonas), Mauro Mendes (Mato Grosso), Helder Barbalho (Pará), Marcos Rocha (Rondônia), Antonio Denarium (Roraima), Wanderlei Barbosa (Tocantins) e Carlos Brandão (Maranhão), homônimo do desembargador candidato ao STJ.

Na carta, os governadores dizem que Carlos Brandão tem “alto grau de tecnicidade jurídica” e “realizações em favor do desenvolvimento regional da Amazônia”.

Listras tríplices

O STJ definiu, no dia 15 de outubro, as duas listas tríplices que serão utilizadas para preencher as duas vagas que estão abertas no tribunal.

Na primeira lista, de desembargadores federais, fazem parte da lista Carlos Augusto Pires Brandão e Daniele Maranhão Costa, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), e Marisa Ferreira dos Santos, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).

Na segunda lista, com membros do Ministério Público (MP), estão o procurador Sammy Barbosa Lopes, do Ministério Público do Acre (MP-AC); a procuradora Maria Marluce Caldas Bezerra, do Ministério Público de Alagoas (MP-AL), e subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, do Ministério Público Federal (MPF).

Sammy Barbosa

Os nove governadores do Consórcio da Amazônia Legal assinaram na última quarta-feira (16), uma carta destinada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo que ele escolha o procurador do Ministério Público do Acre (MPAC), Sammy Barbosa, que foi incluído nesta semana na lista tríplice de membros que concorrem à cadeira no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Na carta, os governadores destacam a importância de que todas as regiões do país tenham representatividade na corte. A carta ainda relembra que atualmente, a região norte tem apenas um ministro, Mauro Campbell, do Amazonas, um dos maiores defensores de Sammy. Mauro também foi escolhido por Lula, em 2008. Os governadores também destacaram a carreira de Sammy Barbosa no MPAC.