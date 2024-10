Gladson assina carta a Lula para que ele escolha Sammy Barbosa como novo ministro do STJ

Os nove governadores do Consórcio da Amazônia Legal assinaram nesta quarta-feira (16), uma carta destinada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo que ele escolha o procurador do Ministério Público do Acre (MPAC), Sammy Barbosa, que foi incluído nesta semana na lista tríplice de membros que concorrem à cadeira no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Na carta, os governadores destacam a importância de que todas as regiões do país tenham representatividade na corte. A carta ainda relembra que atualmente, a região norte tem apenas um ministro, Mauro Campbell, do Amazonas, um dos maiores defensores de Sammy. Mauro também foi escolhido por Lula, em 2008. Os governadores também destacaram a carreira de Sammy Barbosa no MPAC.

“Cuja trajetória de vida e profissional denotam competência, probidade, responsabilidade, equilíbrio e qualificação que bem representam a Região Norte, hoje exclusivamente exercida no STJ pelo Senhor Ministro Mauro Campbell Marques, do estado do Amazonas, também indicado por Vossa Excelência, quando em maio de 2008, teve a ousadia de indicar um amazônida para contribuir na uniformização da interpretação do Direito em nosso país”, escreveram.

A carta é assinada pelo governador Gladson Cameli e por: Clécio Luís (Amapá), Wilson Lima (Amazonas), Carlos Brandão (Maranhão), Mauro Mendes (Mato Grosso), Helder Barbalho (Pará), Marcos Rocha (Rondônia) e Antônio Almeida (Roraima).

Ao ContilNet, Gladson declarou que foi um dos maiores incentivadores na articulação da carta. “Estou muito honrado e orgulhoso de ver um acreano concorrendo à um cargo com uma importância dessa”.

O procurador do Ministério Público do Acre, Sammy Barbosa, era apontado desde o início das discussões como um dos favoritos ao cargo. Na terça-feira (15) ele foi oficialmente incluído na lista tríplice, junto com Marluce Caldas, do Ministério Público de Alagoas e Carlos Frederico, subprocurador-geral da República.

Quem é Sammy Barbosa

O procurador é o 6º Titular da Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Acre. Em 2022, ele assumiu o cargo de conselheiro titular do Conselho Superior do MPAC, para o biênio 2022-2024.

Leia a carta na íntegra: