Governo do Acre anuncia crescimento no número de voos nos Aeródromos em 2024

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), anunciou nesta segunda-feira, 21, que o número de voos nos aeródromos do estado já representa 90% do total registrado em 2023. Até setembro deste ano, foram contabilizados 6.363 voos, em comparação aos 7.123 voos de todo o ano passado.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou que o crescimento no número de voos é atribuído aos investimentos do governo na revitalização e manutenção de pistas e em terminais de passageiros.

O Deracre tem realizado manutenções regulares nos aeródromos, visando garantir mais segurança e eficiência nas operações.

“O aumento no número de voos é resultado direto dos investimentos do governo na revitalização e manutenção das nossas pistas e terminais. O governador Gladson Cameli está comprometido com os aeródromos, e nós, do Deracre, cumprindo uma determinação dele, estamos empenhados em realizar manutenções regulares nos aeródromos, garantindo assim mais segurança e eficiência nas operações”, afirmou a presidente do órgão.

Em setembro, o Acre contabilizou 805 voos, superando a média mensal de 2023, que foi de 593 voos. Essa tendência de crescimento indica que, até o final do ano, o total de voos deve ultrapassar 8 mil, refletindo melhorias na infraestrutura aeroportuária e um aumento na utilização dos aeródromos acreanos.

Os aeródromos mais movimentados em setembro foram: o de Feijó, com 289 voos, e o de Tarauacá, com 195 voos, destacando a importância dessas regiões para a logística e o transporte de passageiros e cargas.

O aumento nas operações também está relacionado ao fortalecimento do Transporte Fora de Domicílio (TFD), que atende pacientes em busca de tratamento médico em outras cidades.

As manutenções incluem intervenções como tapa-buraco nas pistas de pouso e decolagem, além da limpeza nas instalações de apoio. Essas ações reforçam o compromisso do Estado em melhorar a infraestrutura do transporte aéreo, tornando o Acre mais acessível e integrado, promovendo o crescimento e a prosperidade das famílias acreanas.