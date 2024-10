Governo e Prefeitura anunciam festa de fim de ano com shows nacionais e sorteio de carros

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o secretário da Casa Civil do Governo, Jonathan Danadoni, o presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Marcelo Moura, e o secretário da Casa Civil municipal, Valtin José, se reuniram na quinta-feira (24) para definir o planejamento das festividades de final de ano na capital. A Gameleira será o palco da festa.

“Esse ano, com certeza, será um ano diferente dos outros, onde a união está fazendo a força e vamos fazer uma bela virada de ano, também com cantores nacionais, juntamente com os nossos cantores aqui da nossa cidade. A nossa cidade vai estar muito mais iluminada, muito mais bonita e o bom de tudo isso é o espírito natalino que será espalhado por toda a nossa cidade e por todos os corações do nosso Rio Branquense”, afirmou Bocalom.

Outras entidades também participaram da reunião. A proposta prevê um convênio entre a Prefeitura, o Governo do Estado e a ACISA. A Prefeitura e o Estado ficarão responsáveis pela estrutura do evento, e a Associação cuidará da organização. Estão previstos sorteios de prêmios, como carros, motos e celulares, atraindo um grande público e estimulando a economia durante o período festivo.

Definições e novidades

“Nós já estamos fazendo uma programação de Natal em conjunto com a Prefeitura de Rio Branco. E agora, dentro dessa programação, desse calendário de Natal, nós estamos trabalhando a virada de ano. E aí, nada mais natural também que a gente buscasse aqui a Prefeitura para trabalhar em conjunto nessa virada de ano. Então, hoje, a nossa reunião foi nesse sentido, para tratar dos detalhes dessa parceria entre a Prefeitura e o Estado também para a virada de ano”, disse Jonathan Danadoni.

As festas do final de ano de 2024 serão diferentes de anos anteriores, tudo porque a união da Prefeitura com o Estado traz mais forças para que o Natal e a virada de ano venham a ganhar mais brilho, além do aquecimento comercial.

“Tem muita coisa boa para ser lançada aí, a gente não vai dar spoiler agora, mas pode contar a população toda que vai ter um baita final de ano com essa união política boa da Prefeitura com o Governo e com a Associação Comercial para a gente oferecer ao cidadão de Rio Branco o melhor Natal e o melhor Réveillon que já aconteceu”, afirmou Marcelo Moura, presidente da Acisa.