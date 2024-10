Governo Federal decide descartar volta do horário de verão em 2024; entenda motivo

O retorno do horário de verão, amplamente discutido nas últimas semanas, foi decido nesta quarta-feira (16), em entrevista coletiva do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. De acordo com o representante, a atualização está descartada para 2024.

A estratégia era cogitada para reduzir o consumo de energia elétrica durante a estação mais quente do ano e também para reduzir os efeitos da crise hídrica. Em algumas regiões do país, a estiagem é considerada a pior dos últimos 73 anos.

Segundo o ministro, reuniões com especialistas e autoridades do setor energético definiram que não haveria necessidade da adoção da medida para este momento. Apesar de descartar a adoção, ele informou que discussões devem definir a possível decretação da medida para o próximo ano, no fim de 2025.

O horário de verão foi extinto em 2019, no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro (PL). Na época, ele alegou que a medida não teria benefícios. A expectativa para a possibilidade do retorno vem sendo bastante discutida, e foi estudada pelo governo federal.