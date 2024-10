Governo retifica edital do ‘maior concurso da Educação’ e acrescenta novos cargos; veja

Nesta quarta-feira (2), o Governo do Estado anunciou mudanças no edital do maior concurso da história da Educação do Acre.

A alteração ajusta detalhes nas vagas e requisitos, mantendo os principais pontos do edital anterior e acrescentando cargos como Professor P2 de Biologia, Braile, Educação Especial e Libras.

VEJA MAIS: Governo altera cronograma de datas do concurso da Educação, com 3 mil vagas; veja mudanças

Os candidatos devem possuir diploma de graduação em licenciatura devidamente registrado e expedido por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Algumas especializações também são exigidas para áreas específicas, como no caso de Educação Especial e Braile.

A tabela de vagas inclui tanto oportunidades em zonas urbanas quanto rurais, abrangendo diversas cidades do estado, como Acrelândia, Assis Brasil e Brasileia. As provas objetivas estão previstas para o dia 1º de dezembro, e os aprovados serão submetidos a etapas adicionais, como avaliação de títulos e provas práticas, dependendo da área de atuação.

Para cargos que exigem habilidades específicas, como Professor P2 – Libras e Braile, a prova prática será realizada por meio de uma videoaula acompanhada de um plano de aula, ambos a serem enviados por meio da plataforma do Instituto Nosso Rumo. Os candidatos deverão demonstrar suas capacidades de ensino em suas respectivas áreas, com o uso de metodologias e recursos educacionais compatíveis com as exigências do cargo.