Homem em situação de rua é ferido a golpes de martelo em Rio Branco

Um homem em situação de rua Thand Alexsander (28), foi agredido com golpes de ripa e martelo na tarde desta sexta-feira, 18, no bairro Base, em Rio Branco.

Segundo a Polícia Militar, a agressão teria ocorrido como parte de uma “disciplina” imposta por uma facção criminosa. A vítima caminhava pela rua quando foi abordada por membros de uma facção, que a levaram para uma área isolada e realizaram as agressões. Thand foi atingido com marteladas no corpo e nas mãos e sofreu um corte de aproximadamente 7 cm na cabeça, causado por golpes de ripa.

Mesmo ferido e sangrando, Thand conseguiu chegar ao Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), onde pediu ajuda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, após os primeiros socorros, ele foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde da vítima foi considerado estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações e realizou patrulhamento na região, mas os agressores não foram localizados. O caso está sob investigação da Polícia Civil.