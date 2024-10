Homem que matou ex-esposa na frente da filha deu, pelo menos, 8 facadas na vítima

O idoso José, pai de Jairton Silveira Bezerra, de 45 anos, principal suspeito de matar de forma fria e covarde a ex-esposa, Paula Gomes da Costa, de 33 anos, com várias facadas na tarde deste domingo (27), na Estrada de Porto Acre, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco, falou rapidamente com a reportagem e deu detalhes sobre esse crime macabro.

Segundo informações do idoso, Paula foi casada por cerca de 13 anos com Jairton. Há 3 meses, o casal se separou, mas o acusado não aceitava o fim do relacionamento e constantemente procurava a ex-esposa para tentar reatar o casamento.

Na tarde deste domingo, Paula e a filha do casal, de 7 anos, foram para a casa do ex-sogro, o senhor José, onde passaram o dia e almoçaram juntos. No retorno para a residência dela, que fica em um apartamento nas proximidades, o crime aconteceu. A vítima estava voltando com a filha e o ex-sogro quando foi abordada por Jairton.

Jairton, armado com uma faca, colocou a filha do casal dentro de um veículo modelo Corolla, de cor branca, e em seguida esfaqueou a ex-companheira pelo menos oito vezes na região do abdômen, causando exposição de vísceras. O crime ocorreu na frente do pai dele e da filha de 7 anos. Em seguida, o criminoso fugiu do local levando a menina, mas no caminho se arrependeu e deixou a criança na casa de uma tia dela, antes de desaparecer de vez.

Ainda segundo relatos do pai, Jairton vive bem, pois é gerente de uma loja de tintas e possui veículo e motocicleta.

Todas as forças de segurança continuam em diligências para capturar o acusado. O carro foi visto passando pela área do Segundo Distrito de Rio Branco, e, a qualquer momento, pode haver notícia da prisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar socorro, mas, ao chegar ao local, os socorristas apenas constataram o óbito de Paula.

Policiais militares isolaram a área e solicitaram a presença da perícia criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

