Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo

Se a cada dia que passa parece mais distante a perspectiva de realizares teus anseios, respira fundo e continua em frente, porque, se abandonares agora, tudo que fizeste até aqui terá sido em vão.

Ao passo que, se apesar do temporário desânimo continuares batendo na mesma tecla, se aproximará o momento em que a convergência ocorrerá e verás resultados evidentes acontecendo do dia para a noite, e chamarás a isso de sorte, mas essa “sorte” será o resultado de teu empenho.

A construção do destino é misteriosa, e não há como ter domínio absoluto sobre tudo que está envolvido. No entanto, uma coisa é certa: se te deitas à espera que teu destino aconteça, não acontecerá nada além de passares o tempo na horizontal, enquanto algo que almejas ficará mais e mais distante a cada dia.

Previsões para cada signo

Áries (21/3 a 20/4)

A vantagem das emoções sobre a lógica racional é que elas não mentem; são o que são. Enquanto isso, a racionalidade pode distorcer tanto a realidade que, no final, parecerá que a verdade não existe.

Touro (21/4 a 20/5)

É difícil saber se as pessoas se aproximam por apreciarem tuas ideias ou por interesse material. No momento, essa dúvida não importa, pois não é hora de se envolver em tais preocupações.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Ter instrumentos eficientes para abrir caminho na vida é importante, mas é ainda mais relevante observar o que já se encontra ao teu alcance.

Câncer (21/6 a 21/7)

Estar cercado de pessoas simpáticas é uma vantagem, pois facilita a tomada de decisões em consenso sobre o que é confortável e desejável.

Leão (22/7 a 22/8)

A certeza que procuras ainda não se manifestou, pois a situação carece de consistência e estabilidade. Mas não desistas, apenas continue em frente.

Virgem (23/8 a 22/9)

Hoje é um bom dia para buscar alternativas e evitar a repetição. Se tua alma experimentar um momento criativo, o regozijo poderá durar por vários dias.

Libra (23/9 a 22/10)

As pessoas costumam se apropriar das ideias alheias, pois se identificam tanto com elas que as consideram próprias. Essa é uma prática comum.

Escorpião (23/10 a 22/11)

Mesmo com a alma repleta de certezas, questionar o que dás por sabido é sábio. Isso te ajudará a evitar erros e arrependimentos futuros.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Se não expressares abertamente tuas boas intenções, elas podem gerar desconfiança. Se não for o momento para abrir o jogo, espera por uma oportunidade melhor.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Cuida para que a divisão do trabalho seja justa. A parte que cabe a ti não deve ser desproporcional àquela dos demais.

Aquário (21/1 a 19/2)

O destino não precisa ser sofrido; pode ser pautado pela alegria, independente das circunstâncias.

Peixes (20/2 a 20/3)

Mova-te com graça e elegância, e atrairás as pessoas certas para ajudar a concretizar tuas ideias.