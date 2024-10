Idosa de 77 anos é atropelada ao tentar atravessar rua em Rio Branco

A idosa Leonice Melo Alves, de 77 anos, foi atropelada ao tentar atravessar a rua na noite desta segunda-feira (7), na rua Valdomiro Lopes, no bairro da Paz, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Leonice estava caminhando em via pública e, ao tentar atravessar a rua, foi atropelada por um homem que conduzia uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, no sentido centro-bairro. O motociclista permaneceu no local após o acidente, mas, minutos depois, deixou seu número de telefone e foi embora, antes mesmo da chegada do socorro médico.

Com o impacto, a idosa foi arremessada ao asfalto e bateu a cabeça, sofrendo um hematoma na testa, um ferimento no pé esquerdo e escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Leonice ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é estável, mas há risco de agravamento.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local, mas nem a idosa, nem o motociclista estavam mais na rua indicada no momento da ocorrência.