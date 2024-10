Idoso capota ‘girico’ e morre esmagado pelo próprio veículo no interior do Acre

O idoso Edvaldo da Silva Melo, de 69 anos, conhecido popularmente como “Homem do queijo”, morreu esmagado ao capotar o próprio veículo na noite desta segunda-feira (28), no km 5 do Ramal Palhau, na Vila T, acesso pelo km 23 do Ramal da Limeira, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Edvaldo era um colono muito ativo em sua propriedade rural, onde, além de produzir um excelente queijo, também realizava outros afazeres na colônia.

No final dessa segunda-feira, o idoso utilizou o “girico” (carro improvisado, usado normalmente em propriedades rurais para transportar materiais agrícolas). Porém, segundo membros da família, o girico vinha apresentando problemas, e muitas vezes era necessário dar várias voltas no volante para conseguir fazer uma conversão.

Edvaldo estava transportando refugo de madeira de um local a outro e passou por uma estrada estreita, com água nas laterais. Ao tentar subir um barranco, o veículo perdeu força e começou a andar de ré. Próximo ao barranco, acabou despencando e capotou várias vezes. A vítima caiu embaixo do girico carregado de madeira, ficando com o rosto dentro de uma poça de água.

Familiares demoraram a perceber o acidente e, ao reunir pessoas para tirar o trabalhador debaixo do veículo improvisado, o idoso já estava sem vida. Mesmo assim, o carro e as madeiras foram retirados de cima do homem, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, enviando a ambulância de suporte básico 15, com um médico, que apenas pôde atestar o óbito de Edvaldo.

Policiais militares do 4° Batalhão foram acionados e isolaram a área para o trabalho da Perícia Criminal e dos Agentes de Necropsia, que realizaram a remoção do corpo do idoso ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos. Após os procedimentos de praxe, o corpo deve ser liberado para a família realizar o velório e o sepultamento.