Imprensa internacional reage ao retorno de Neymar: “Mágico”

Neymar entrou em campo pelo Al-Hilal na vitória, por 5 a 4, sobre o Al-Ain, pela Champions League da Ásia, e encerrou o período de um ano afastado dos gramados. O retorno do astro brasileiro movimentou a imprensa internacional, que reagiu com otimismo à recuperação da grave lesão.

O jornal espanhol “AS” descreveu a volta do craque como um “retorno mágico” e ainda salientou que a equipe saudita é um time grande, mas que “a estrela de Neymar” abrilhantou a vitória contra o Al-Ain.

O tablóide francês “Le Parisien” reforçou a importância do astro brasileiro para o esporte: “Um pequeno passo para ele, um grande passo para os amantes do futebol brasileiro”.

O portal espanhol “Marca” não escondeu o otimismo ao ver o retorno de Neymar em campo: “O futebol está com sorte. Neymar da Silva Santos Júnior está de volta”.

O francês “L’Équipe” lamentou que a única finalização de Neymar na partida não entrou e destacou a ansiedade pelos grandes momentos do atleta: “Seu belo chute cruzado foi defendido no último minuto pelo goleiro adversário. Os doze minutos de acréscimo permitiram-lhe jogar trinta minutos no total. Resta saber quantos serão necessários para vê-lo brilhar novamente”.