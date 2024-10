Influenciadores de Sena Madureira recriam a icônica ‘ida a Manacapuru’, ao som de Celine Dion; VÍDEO

Em meio a um cenário político tenso, influenciadores do grupo “Mais Um Serafim” transformaram a derrota nas eleições de 2024 em Sena Madureira em um meme que viralizou nas redes sociais. Ao som de Celine Dion e comendo farinha seca e manga, o trio recriou a famosa “Ida a Manacapuru”, fazendo referência à icônica balsa que representa uma despedida simbólica após um revés.

A brincadeira bem-humorada surgiu após a derrota do candidato Gilberto Lira (44) e seu vice Alípio Brito, apoiados pelo atual prefeito Mazinho Serafim. Com ironia e bom humor, os influenciadores levaram na esportiva o resultado das urnas, transformando o momento em conteúdo criativo que rapidamente ganhou a atenção do público online.

O vídeo, marcado pelo som dramático de Celine Dion e a simplicidade das refeições com farinha e manga, conquistou milhares de curtidas e compartilhamentos, mostrando a capacidade do grupo de rir de si mesmos e da situação política. A recriação da balsa para Manacapuru, conhecida por simbolizar derrotas eleitorais, foi recebida com grande entusiasmo pelos internautas, tornando-se um dos memes mais comentados no município.

Assista ao vídeo que está movimentando Sena Madureira e acompanhe como os influenciadores deram um toque de leveza e humor ao cenário pós-eleitoral!

Veja o vídeo: