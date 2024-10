Jackie Pinheiro: artista acreano expõe no RJ e é prestigiado por Marina Silva e João Cândido Portinari

Donatinho, filho de João Donato, está no Acre gravando novo videoclipe

No dia 7 de outubro, influenciadores, jornalistas e artistas participaram no Flutuante Malveira da gravação do videoclipe do single “Intuir”, feat do talentoso músico Donatinho com seu pai João Donato. Com letras de Tulipa Ruiz e Gustavo Ruiz, essa música traz uma mensagem de esperança pós COVID-19 e para os povos da Amazônia, que sofrem com as devastadoras queimadas. A música faz parte do álbum Sintetiza2, que foi gravado durante a pandemia, sendo o último trabalho do renomado artista João Donato, um dos grandes nomes da música brasileira, que faleceu no ano passado. Donatinho veio com a equipe do selo musical Sound Department, que tem a parceria local da artista e produtora de cinema Karla Martins. Uma bela homenagem ao seu pai!

O trabalho é uma continuação do álbum Sintetizamor, que ganhou o prêmio de melhor álbum de Música Eletrônica, pela Rolling Stone Brasil, em 2017. Já estamos ansiosos aguardando o lançamento do single, que estará no dia 24 de outubro em todas as plataformas digitais. Só posso revelar uma coisinha: a música é lindaaa!

Donatinho, filho do imortal João Donato, desembarcou no Acre com a equipe do selo musical Sound Department para as gravações do videoclipe Intuir. Na foto, comigo e Moisés Alencastro nos bastidores da gravação

Artistas, jornalistas e influenciadores fizeram parte da figuração. Da esquerda para a direita, a artista Duda Modesto, as jornalistas Alex Machado e Abigail Sunamita, eu e Aleksandra Shogenova, a @russa_no_acre

É sempre muito divertido encontrar a russa Aleksandra Shogenova

A maquiadora Allana di Souza deu o nome na preparação do artista e figurantes. Talentosa e muito querida!

A repórter e apresentadora Aline Rocha esteve no local gravando os bastidores. Mostrará tudo no programa Almanacre, nesse sábado, às 13h45, na Rede Amazônica

Equipe de produção do videoclipe

Artista plástico acreano Fernando França expõe no Museu do Amanhã e é prestigiado pela Ministra Marina Silva e João Cândido Portinari

O artista plástico acreano Fernando França está com sua exposição ‘Encantes’, no Museu do Amanhã, Rio de Janeiro-RJ, desde o dia 4 de outubro. A exposição abriu o G20, com a presença de diversas autoridades como a ministra Marina Silva, que estavam no local para participarem da abertura da reunião ministerial do GT de Sustentabilidade Ambiental e Climática do G20, no museu, no dia 3. O filho do grande artista Cândido Portinari, João Cândido Portinari, também conheceu as obras. A exposição fica aberta para visitação pública durante um mês.

O artista acreano com a sua amiga Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o secretário-executivo do MMA, João Paulo Capobianco, e a secretária da Mudança do Clima, Ana Toni

França com João Cândido Portinari, filho do grande artista Portinari

O artista com Kalu Chaves, João Torres, Christine Ruta e João Cândido Portinari

Fernando França e sua esposa Kalu Chaves

Caciques indígenas Laura e Tashka Yawanawa participam da Semana do Clima de Nova Iorque

O casal Laura e Tashka Yawanawa participou do evento Exploring the Amazon Contribution on Flight in Climate Change, organizado pela Conservação Internacional, na Semana do Clima de Nova Iorque, em Nova Iorque-EUA, de 22 a 29 de setembro. Eles foram palestrantes nesse evento que reuniu líderes mundiais de diversos setores, com representantes de empresas, academia, governos e sociedade civil, totalizando mais de 600 eventos e atividades paralelas na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. A cada ano, estes líderes e tomadores de decisão de diversas partes do mundo se encontram para discutir prioridades para a ação climática. No dia 25 de setembro, o casal participou de um jantar organizado pelo estilista Francisco Costa, diretor criativo da coleção feminina da Calvin Klein e da marca Costa Brazil, com parceiros, apoiadores e convidados engajados na causa indígena, ambiental e social

Caciques Laura e Tashka Yawanawa proferiram palestra na Semana do Clima de Nova Iorque

Laura e Tashka com o diretor criativo da Calvin Klein woman, Francisco Costa, e Maurício Bianco, em jantar organizado pelo estilista

O casal participou também de uma reunião com executivos da famosa marca AVEDA Corporation Inc.

Mapu Huni Kuin se apresentou com Alok no Festival Global Citizen 2024

O DJ Alok também participou da Semana do Clima de Nova Iorque e convidou músicos e personalidades de diversas etnias indígenas para participarem da apresentação do álbum O Futuro é Ancestral. Entre os convidados estavam o acreano Mapu Huni Kuin e a deputada federal Célia Xakriaba. A apresentação ocorreu no dia 28 de setembro, no Festival Global Citizen 2024.

Maku Huni Kuin com Alok, o produtor MarkL e Rafa Sardina

A deputada federal Célia Xakriabá com Mapu Huni Kuin, nos bastidores

Cinema acreano é premiado no Brasil Cine Mundi, em BH

O cineasta Sérgio Carvalho e a produtora Karla Martins, da Saci Filmes, brilharam na 15ª edição do Brasil Cine Mundi – International Coproduction Meeting, realizada em Belo Horizonte. Lá, o novo projeto da Saci Filmes em co-produção com a Comdomínio Filmes, intitulado “Estirada”, foi premiado, conquistando a atenção do público e da crítica.

A recompensa não poderia ser melhor: a oportunidade de levar “Estirada” para o prestigiado Festival de Málaga, na Espanha, em parceria com o Projeto Paradiso. Esse reconhecimento assegurou ao projeto uma vaga no laboratório e no mercado do renomado festival, que acontecerá em março de 2025. O Brasil Cine Mundi é organizado pela Universo Produção, que tem se destacado na promoção do cinema nacional e no fomento a colaborações internacionais. Parabéns ao Sérgio e à Karla pelo sucesso e pela contribuição ao cenário cultural brasileiro!

Na foto, Sérgio e Karla com grandes profissionais do jornalismo cinematográfico brasileiro: Merten, Zanin, Maria do Rosário e Marcos Santuário



Festival Pachamama 2024 leva filmes a municípios do Alto Acre e em cidades da Bolívia e Peru

Aprovado na lei de incentivo à cultura, Lei Paulo Gustavo (LPG), do governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), o Festival Pachamama: da Floresta aos Andes, realizado pela produtora Saci Filmes, iniciou sua primeira fase no dia 8 de novembro, levando o melhor do cinema latino-americano e amazônico a cinco cidades: em Xapuri, na Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes; Brasileia; Cobija (Bolívia); Assis Brasil; e finaliza em Puerto Maldonado, no Peru.

O idealizador do Festival Pachamama, cineasta Sérgio de Carvalho

DJ Cau Bartholo está passando temporada em Trancoso

A talentosa DJ Cau Bartholo está passando uma temporada especial em Trancoso, na Bahia, a convite do DJ e produtor Tony Monteiro. A atmosfera vibrante da região tem sido o cenário perfeito para suas apresentações, que já estão agitando as casas “Lá no Dom” e “Badalado”. A mistura de ritmos e a energia contagiante de Cau prometem fazer dessas noites uma experiência inesquecível para os amantes da música eletrônica.

Sandaliária Rio Branco ganha filial na Estação Experimental

No dia 26 de setembro, a alegria tomou conta dos fãs da Sandaliária Rio Branco com a inauguração de uma nova filial na rua Nações Unidas, 2828, no bairro Estação Experimental. O evento foi marcado por um clima festivo e animado, atraindo clientes e amigos da marca, que puderam conferir de perto as novidades.

A nova loja traz os lançamentos das queridas marcas Crocs, Havaianas, Colcci, Coca-Cola, Kenner e Blessed. Além disso, os visitantes encontraram uma variedade de produtos, incluindo os adorados bottons da Crocs, acessórios para sandálias e uma ampla seleção de tênis masculinos e femininos. Para os pequenos, a loja também conta com diversas opções na linha infantil. Confira alguns registros da festa!

Colunistas Gigi Hanan, Roberta Lima e Moisés Alencastro comigo

Eu, Márcia Abreu e Moisés Alencastro fizemos as nossas compras

As queridas anfitriãs Polyanna Neto, Caroline Nascimento e Viviane Castro

Avant-première de Coringa

No dia 3 de outubro o Via Verde Shopping e o Cine Araújo realizaram uma sessão exclusiva do filme ‘Coringa: Delírio a Dois’, para a imprensa, influenciadores e convidados. Uma das boas notícias que recebemos no evento foi a inauguração da tecnologia Projeção a laser, um equipamento mais sustentável que também traz mais qualidade às imagens. Parabéns pela iniciativa!

Com os anfitriões Daniel Ferreira e Néia Aielo

Os colunistas Giuliana Evangelista, Moisés Alencastro, Márcia Abreu, Cláudia Abreu e Roberta Lima estiveram presentes na pré-estreia

Amei reencontrar a jornalista e artista Abigail Sunamita

PT retorna à Câmara com eleição de André Kamai

A boa notícia desse pleito eleitoral foi a vitória de André Kamai (PT), sociólogo e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre. Ele também exerceu os cargos secretário de Políticas de Juventude de Rio Branco, assessor do governador Binho Marques e secretário da Casa Civil de Rio Branco. A ascensão do petista ao cargo é um sopro de esperança para o campo progressista.

A jornalista Tylara Pinheiro, que estava no Acre a trabalho e foi dar um abraço no amigo

Surpresa para a Lu

A querida cabeleireira e maquiadora Luciane Guimarães, sócia do Master Fio, ganhou uma festa surpresa no salão, sábado, 5, em celebração ao seu aniversário. A festa, organizada por sua grande amiga e sócia Luana Lima, contou com a presença de amigos e clientes que não perderam a oportunidade de parabenizar a Lu por mais um ano de vida.

IFAC tem novo reitor

O professor Fábio Storch de Oliveira foi nomeado no dia 1º de outubro como o novo reitor do Instituto Federal do Acre (Ifac) para os próximos quatro anos. O docente, que ocupava o cargo de pró-reitor de Extensão, foi eleito com 33% dos votos válidos, em setembro deste ano, durante processo eleitoral para Reitoria e Diretorias Gerais de campi.

Cia Cata-Ventos inaugura site com cursos gratuitos de arte e cultura em Rio Branco

A Cia Cata-Ventos de Cultura lançou oficialmente seu site, onde já estão disponíveis informações sobre uma variedade de cursos e oficinas culturais gratuitas. Os interessados podem acessar o portal https://ciacataventos.org/ para conhecer as opções, que incluem teatro, dança, música, capoeira, artes circenses, empreendedorismo cultural, entre outras.

Voltada para a comunidade de Rio Branco e região, a Cia oferece atividades que visam o aprendizado, desenvolvimento pessoal e a promoção da cultura local. O objetivo é abrir portas para que todos possam aprimorar seus talentos e se conectar com a cultura local.

Uranium Filmes abre inscrições para curso de direção de cinema em Rio Branco

O cineasta Tiago Melo ministra o segundo módulo gratuito da oficina “Criação Audiovisual: Da Ideia ao Roteiro, do Roteiro à Filmagem”, em Rio Branco (AC). A programação está marcada para o período de 14 a 18 de outubro, das 15h às 19h, na Filmoteca Acreana – unidade anexa à Biblioteca Pública na região central da cidade. Durante cinco dias, os alunos experimentam noções técnicas de direção, decupagem (processo de divisão de cenas em planos de filmagem) e linguagem cinematográfica. Com o uso da câmera, eles devem aprender maneiras de como transformar a narrativa do roteiro em imagem.

No módulo anterior, dedicado ao desenvolvimento da escrita para o cinema, cerca de 200 pessoas de diversas idades e áreas de atuação se inscreveram no curso. Na época, em 2021, Tiago Melo utilizou o formato remoto para atender a demanda e cumprir as medidas de distanciamento social adotadas no país em combate à pandemia do novo coronavírus. Agora, com aulas presenciais e exercícios práticos, a disponibilidade de vagas contempla apenas 20 candidatos para o melhor aproveitamento da turma. As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento de um formulário online que está disponível no perfil @criacao.audiovisual, no Instagram, até às 21h do dia 9 de outubro.

Alba Botafogo

Tive o prazer de conhecer o encantador restaurante e casa de arte Alba Botafogo, um verdadeiro refúgio cultural em um casarão histórico no coração de Botafogo, no Rio de Janeiro. Agradeço a hospitalidade do empresário e promotor de eventos Léo Marçal, sócio proprietário e figura querida e respeitada no cenário carioca, que tem se destacado por seu trabalho junto à imprensa e à classe artística, sempre promovendo eventos que celebram a cultura local. O Alba é com certeza um destino imperdível para quem aprecia boa comida e arte. Não deixem de visitar!

Desfile da coleção Yawa Tari de Nedina Yawanawa marcou o mês de setembro

Um dos acontecimentos mais marcantes de setembro foi o desfile de lançamento da coleção de roupas indígenas Yawa Tari, assinada pela designer Nedina Yawanawa, diretora da Secretaria dos Povos Indígenas. No dia 6 de setembro, ela apresentou no Espaço Vivencie Etnovivências, durante a Expoacre, as 15 peças que criou, inspiradas nos kenes yawa, unindo tradição e ancestralidade, retratando os seres sagrados da floresta amazônica, segundo a cosmovisão do povo Yawanawa. Os desenhos nas roupas fazem alusão as diversas figuras da floresta como águas, vento, folhas do kawá, cipó, animais sagrados, armas de guerra, entre outros símbolos. A realização foi da Secretaria de Turismo do Acre e da Secretaria dos Povos Indígenas. A produção foi assinada por mim e Moisés Alencastro.

A estilista com os modelos que desfilaram a coleção Yawa Tari

O reconhecimento dos presentes ao belíssimo trabalho de Nedina Yawanawa

Após o desfile, os colunistas Jackie Pinheiro, Moisés Alencastro e Márcia Abreu foram recebidos pelos jornalistas Wânia Pinheiro e Douglas Richer, no stand do ContilNet

Eu e Moisés fomos entrevistados pela influenciadora Ludmilla Cavalcante e pelo jornalista Douglas Richer, que deram um show na cobertura da Expoacre

Série de homenagens à desembargadora Evan Evangelista, por sua aposentadoria, foi um dos assuntos mais comentados de setembro

O mês de setembro ficou marcado pela série de emocionantes homenagens prestadas pelo Tribunal de Justiça do Acre e diversas instituições à desembargadora Eva Evangelista, que se aposentou após uma trajetória exemplar e dedicada ao Judiciário. A desembargadora, conhecida por sua sensibilidade e compromisso com a justiça, se despediu do cargo rodeada de amigos e admiradores, que relembraram momentos marcantes de sua carreira. A celebração foi uma verdadeira demonstração de apreço por sua contribuição ao Judiciário e à sociedade acreana.

No último dia 5 de setembro, os servidores e ex-servidores de seu gabinete também a homenagearam, com um jantar especial no AFA Bistrô. As homenagens foram repletas de carinho e gratidão, refletindo o impacto positivo que Eva Evangelista deixou em cada um que teve o privilégio de trabalhar ao seu lado.

A desembargadora Eva Evangelista com familiares e comigo, no jantar em sua homenagem

A líder com ex-servidores de seu gabinete, nos anos 2000

Simone Chaves celebra idade nova com temática japonesa

No dia 7 de setembro, véspera do seu aniversário, a médica Simone Chaves comemorou seu aniversário de forma especial em sua residência, cercada de amigos e familiares. O tema da festa foi uma homenagem ao Japão, inspirada na recente viagem que Simone fez ao país. A decoração exibia elementos típicos da cultura japonesa, como lanternas de papel, origamis e flores de cerejeira, criando um ambiente encantador e acolhedor. Os convidados puderam degustar diversas delícias da culinária japonesa, incluindo sushi, sashimi e doces tradicionais, enquanto desfrutavam de momentos de alegria e descontração.

Café com bolo

Do jeitinho que costumo me reunir com amigos durante todo o ano, resolvi celebrar meu aniversário esse ano com um café, no final da tarde do dia 4 de setembro. Avisei familiares e amigos mais íntimos que estaria no Café do Teatro aguardando quem quisesse aparecer para me dar um abraço e degustar um café com bolo. Amei demais a presença e alegria dos queridos amigos que compareceram. Fiquei reenergizada!

Com o meu trio: Paulinho, Luíza e Felipe Pinheiro

Meus amigos de todos os momentos César Júnior e Rayssa Alves, e o queridíssimo Taison de Abreu, que estava em Rio Branco à trabalho

Claro que recebi o abraço e dei boas risadas com os amigos colunistas sociais Giuliana Evangelista, Beth Passos, Moisés Alencastro, Márcia Abreu e Vagno Di Paula

Gratidão às empresárias Inês e Claudinha Castro por organizarem a festa, em cima da hora. Rsrs. Ficou perfeita!

O Boticário transforma emoções em experiências olfativas com a nova linha infantil de Divertida-Mente 2, em parceria com Disney e Pixar

Identificar e expressar sentimentos durante a infância é um processo fundamental no amadurecimento emocional das crianças. Pensando em proporcionar experiências positivas nesses momentos, O Boticário trouxe para as marcas infantis Sophie e Quasar Next uma linha completa inspirada em Divertida-Mente 2, da Disney e Pixar, filme que se tornou a maior bilheteria da história do cinema brasileiro. Os produtos possuem fragrâncias que se conectam às emoções do filme, desenvolvidas com ingredientes que despertam sensações de bem-estar e alegria, comprovado pela neurociência.

Com dez produtos, a linha traz três opções de colônias, aromatizador de ambientes, sabonete líquido, loção hidratante, desodorante roll-on, leave-in com proteção térmica, nécessaire e um livro, batizado de Mapa das Emoções, foi idealizado pelo Boticário e co-criado com agência Almanaque e a editora Culturama, com atividades diárias para que, junto aos tutores, as crianças registrem e acompanhem os sentimentos delas em conteúdos exclusivos sobre o universo do filme Divertida-Mente 2, com apresentação dos personagens para que aprendam sobre cada uma das emoções. O Boticário também fez parceria com a marca Foroni, para o lançamento de cadernos universitários inspirados na animação, que trazem a perfumação da fragrância Colônia Memórias no bolso interno; uma verdadeira explosão de emoções para criação de novas memórias.

Her Code Touch: fragrância que inspira o prazer feminino pelo toque

O conhecimento do próprio corpo é o que potencializa o protagonismo da mulher na busca pelo autoprazer. Essa é a principal mensagem de Her Code Touch, lançamento de Her Code, marca do Boticário criada em 2023 e a primeira de perfumaria feminina da América Latina a se posicionar no território do prazer feminino. Com a combinação do exclusivo Código Secreto, acorde olfativo único e instigante, à sofisticação da Baunilha Absoluta, a nova fragrância incentiva a mulher a explorar e descobrir o seu prazer por meio do toque, revelando nuances quentes e sensuais que aguçam o prazer feminino.

O eau de parfum Her Code Touch, da família olfativa Amadeirada Oriental, traz uma fragrância sofisticada e envolvente. Suas notas de saída combinam a vivacidade das frutas vermelhas com a leve refrescância da bergamota. No coração, o toque floral de jasmim e ylang ylang se une ao enigmático acorde código secreto, criado pela renomada perfumista Louise Turner, da casa de fragrância Givaudan, reconhecida por desenvolver diversas fragrâncias femininas de sucesso do mercado internacional, potencializando a feminilidade intensa e sensual. Como oportunidade de compra, até o dia 13 de outubro, o eau de parfum Her Code Touch conta com 13% de desconto em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, além do aplicativo Boticário, disponível para as versões Android e iOS.