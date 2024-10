Durante a visita, Janja e Mary também participaram de uma roda de conversa com os alunos. Segundo a primeira-dama, o bate-papo incluiu redes sociais, segurança na internet e disseminação de fake news.

Veja fotos do encontro:

“A visita da rainha Mary é um importante marco de fortalecimento da cooperação de nossos países”, escreveu Janja nas redes sociais.

A primeira-dama do Brasil também afirmou que ela e a monarca dinamarquesa conversaram com a equipe da escola sobre a “importância do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Brasil”.

“Como Embaixadora do PNAE, e em companhia da Presidente do FNDE e das secretárias do MDS para o combate a fome e segurança alimentar, conversamos com a delegação dinamarquesa sobre o programa, que aliado a outras políticas públicas como a escola integral e a compra de alimentos direto dos produtores, tem papel essencial no combate a fome e a pobreza. A merenda escolar é para muitas crianças a principal refeição do dia”, disse Janja.