Jenilson é o primeiro candidato a chegar ao debate da Globo: “Feliz por ter chegado até aqui”

O ex-deputado estadual Jenilson Leite foi o primeiro candidato na disputa pela Prefeitura de Rio Branco a chegar no debate da Rede Amazônica, nesta quinta-feira (3).

Na chegada, ele declarou que se sente ‘feliz por ter chegado até aqui’, faltando três dias para as eleições municipais.

“Estou feliz por ter chegado até aqui, para apresentar nossas propostas para a nossa população. Na verdade, seguir fazendo isso, algo que fiz ao longo de toda essa eleição, com ética, com respeito e também respeitando o eleitor, apresentar propostas que dialoguem com as demandas e com os problemas que eles estão enfrentando atualmente”, disse.