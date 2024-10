João Rebello: o que se sabe sobre o assassinato do ex-ator mirim

O ex-ator mirim João Rebello foi assassinado na última quinta-feira (24/10), em Trancoso (BA), enquanto estava dentro de seu carro. Ele ficou conhecido pelas novelas Vamp e Bebê a Bordo e foi morto a tiros. Com a investigação em andamento, ainda há pontos a serem esclarecidos.

A Polícia Civil da Bahia descartou a possibilidade do artista estar envolvido com qualquer atividade criminosa e confirmou que ele foi morto por engano. Os agentes ainda identificaram dois suspeitos de atirarem contra o rapaz.

João Rebello foi sepultado no nesse domingo (27/10), no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. A mãe do ex-ator mirim, Maria Rebello, afirmou, pelas redes sociais, que o dia também marcou os cinco anos da morte de Jorge Fernando, seu irmão.

“Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coração. Hoje faz 5 anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho! O que aconteceu? O sorriso da família de repente virou pranto! A vida está me destruindo de quando em quando… meu filho foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos”, declarou.

A mãe de João explicou que ele tinha ido ao mercado, quando sofreu o ataque, que aconteceu na Praça da Independência, no centro de Trancoso. Dois homens chegaram em uma morto, abriram fogo contra o DJ e fugiram na sequência.

Na cidade baiana, João Rebello atuava como DJ e tinha o nome artístico de Vunge e também era diretor de clipes. Ele vivia há 12 anos com a artista plástica Karine Santana.