Jogos de terror e mais estilos ficam até 90% off no Steam para o Halloween

As promoções de Halloween (Dia das Bruxas) já estão começando na loja digital Steam, como a da produtora Focus Entertainment (antes Focus Home Interactive) oferecendo títulos com até 90% de desconto até o dia 4 de novembro.

As promoções incluem os menores preços já registrados para Atomic Heart por R$ 79,96 (60% off) e Banishers: Ghosts of New Eden por R$ 107,94 (40% off) além de mais descontos. A promoção inclui principalmente games de terror ou com atmosfera macabra, casos de A Plague Tale, Evil West, Aliens Fireteam Elite, Warhammer 40.000: Boltgun, além de games de outros estilos. Confira algumas das melhores promoções a seguir.