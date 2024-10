Jojo Todynho pede que seguidores joguem produtos da Avon no lixo

A influenciadora Jojo Todynho voltou a se pronunciar sobre a polêmica com a marca de cosméticos Avon. Na semana passada, a empresa afirmou que não manteria contrato com a famosa. O motivo seriam os ataques da ex-amiga de Anitta à comunidade LGBTQIA+. Nesta segunda (28/10), Jojo pediu que os seguidores jogassem produtos da marca no lixo.

Jojo Todynho comentou sobre o assunto nos stories do Instagram. A famosa disse que o contrato com a marca de cosméticos vai até dezembro. “Acaba dia 29 de dezembro [o contrato]. Obviamente, não será renovado. E a Avon não ia cancelar o contrato comigo porque eles não iam pagar essa rescisão milionária. Então, eles vão pagar até dezembro”, garantiu.

Em seguida, ela negou que tenha sido “descartada” pela empresa. “Eles não falaram nada, não se manifestaram… Desde quando eu renovei esse contrato, eu já sabia que o contrato seria desse ano, ano que vem não ia ter. Então, não houve ‘descarte’ nenhum, mas é bom pra entender que a Avon deixou o povo achar o que quisesse”.

Em seguida, Jojo Todynho pediu que os seguidores e internautas “jogassem fora” produtos da marca. “A Avon deixou vago, [deixou] se instaurar essa palhaçada na internet. Não consumam mais, façam como eu fiz: joguei todos os meus batons fora. Se não serve pra mim, não serve pra ninguém. Decepcionada total”, afirmou a influenciadora.

Jojo Todynho encerrou as críticas à empresa afirmando que a Avon está se deixando levar pela “ideologia”. “Uma marca que está se deixando levar pela ideologia, que a gente não pode mais expressar quem somos. Tem várias marcas maravilhosas, não me preocupo em perder contrato com as marcas”, reforçou a famosa.

Boicote

Na semana passada, internautas prometeram um boicote à empresa. Na quinta-feira (24/10), o termo #BoicoteAvon figurou entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Nas postagens, internautas conservadores e fãs de Jojo Todynho criticaram a decisão da marca de encerrar o contrato com Jojo Todynho e prometeram deixar de comprar produtos comercializados por ela no País.

“Estou do lado da Jojo Toddynho. A Avon está sendo fascista e racista”, escreveu Luiz Lima. “Se a Jojo Todynho não serve para a Avon por ser de direita, a direita vai boicotar a Avon”, reforçou Leonice Maria. “Avon tá cancelando @jojotodynhoofc por ela se declarar de direita? Eita, @AvonBR quer ser marca só de esquerdista? Não respeita a diversidade? Garanto que vão perder dinheiro”, escreveu Clau de Luca.

Na quarta-feira (23/10), a assessoria de imprensa de Jojo Todynho se pronunciou sobre a situação da cantora com a marca. “O contrato de Jojo Todynho com a Avon se encerra em dezembro. Sua presença em novas divulgações dos produtos da marca está sob análise e em discussão pela diretoria”, declarou.