Jorge Viana é vaidoso e não entraria em campanha para tornar Marcus maior do que ele, diz Gina

Durante o podcast do ContilNet, em parceria com o Folha do Acre e Notícias da Hora, que comentou os bastidores das Eleições deste ano, a jornalista Gina Menezes opinou sobre a situação do ex-governador Jorge Viana (PT), possível candidato ao Senado em 2026.

Ela declarou que não acredita que o atual presidente da Apex Brasil aceitaria perder o protagonismo para o ex-prefeito Marcus Alexandre, hoje no MDB e apontado como o ‘seu candidato’ na disputa pela Prefeitura de Rio Branco deste ano.

“Como tão vaidoso e egoísta que ele é, ele não entraria em uma campanha para criar o Marcus como uma figura de destaque”, disse.

