Jorge Viana sai da toca ao chegar ao Acre e muda postura em relação a Marcus Alexandre

Durante toda a campanha para a prefeitura de Rio Branco, o candidato Marcus Alexandre (MDB) tem evitado falar sobre seu passado no PT e sobre os padrinhos políticos que o introduziram no mundo da política. Nos debates, quando questionado sobre o tempo que passou na extinta Frente Popular do Acre, ele sempre dava uma desviada e não respondia diretamente.

Deixando o vermelho de lado, Marcus agora adota a nova “roupagem” azul do MDB, desde que decidiu se lançar na disputa pela prefeitura.

Hoje é dia do último programa do horário eleitoral gratuito na TV e no rádio, e até agora, não vimos nenhum rosto conhecido da era de ouro do PT no Acre. Será estratégia ou precaução? Com receio do desgaste e assombrado pelo passado, Marcus decidiu não incluir figuras como o ex-governador Jorge Viana (PT) em sua campanha.

Mas uma postagem recente nas redes sociais de Jorge Viana, onde ele aparece com o candidato a vereador pelo PT, André Kamai, e menciona “prefeito” marcando Marcus Alexandre, trouxe à tona o apoio de Jorge à candidatura de Marcus.

No vídeo, Jorge parece estar gravando algo para a propaganda eleitoral ou para as redes sociais de Kamai, mas deixa claro seu apoio a Marcus Alexandre (MDB). O curioso é que a publicação não foi compartilhada nas redes sociais de Marcus. Será que ele tem medo de associar sua imagem à de Jorge nessa reta final? Vamos ficar de olho!

SAIRÁ VITORIOSO

Tudo indica que o consultor político Professor Coêlho sairá vitorioso nas eleições de 2024. Depois de deixar o papel de fiel escudeiro do senador Sérgio Petecão (PSD), Coêlho está agora prestando consultoria política em Tarauacá para o candidato a prefeito Rodrigo Damasceno (PP) e para o delegado Railson (REP) em Feijó. Candidaturas com chances reais de vitória.

PEDRO DO DAYANE

Após concorrer sem sucesso a uma vaga na Assembleia Legislativa nas eleições de 2022, o empresário Pedro do Dayane (PL) – como é conhecido popularmente – retornou ao seu estado natal, Mato Grosso do Sul, onde agora disputa uma cadeira na Câmara Municipal de Campo Grande.

CASA DIVIDIDA

Quem não se lembra das polêmicas que marcaram a relação entre mãe e filha, a deputada federal Antônia Lúcia Câmara (REP) e a ex-presidente do ITERACRE, Gabriela Câmara (PP)? Gabriela agora está na disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco, mas sem o apoio da mãe. Enquanto isso, Antônia Lúcia se mostra entusiasta de campanhas, apoiando seu ex-assessor, Jessé Cruz (MDB), e, mais recentemente, declarou apoio à sua ex-assessora, Aline Lima (REP).

DISTRIBUIÇÃO DAS URNAS

A poucos dias do segundo turno das eleições de 2024, o TRE- ACRE deu início à distribuição de urnas eletrônicas para os locais de difícil acesso do estado. Ao todo, são 33 localidades que exigem transporte de helicóptero para a entrega das urnas e das equipes. Para essa operação, o TRE conta com o apoio da Força Aérea Brasileira. Em cada uma dessas áreas, um presidente de mesa e um mesário são deslocados, sendo este último responsável por transmitir via satélite, após o encerramento da votação, os dados armazenados na urna eletrônica para a central de apuração e totalização dos votos.

PAPO POLÍTICO

O ContilNet, em parceria com a Sans Filme, transmitiu ontem (02) um debate político com importantes nomes do jornalismo acreano. Everton Damasceno e Matheus Mello, do ContilNet, juntaram-se a Gina Menezes, da Folha do Acre, Luciano Tavares, do Notícias da Hora, e Tião Maia para discutir os principais acontecimentos das disputas eleitorais até o momento. O debate ofereceu uma análise cirúrgica do cenário político, vista por diversas perspectivas.

ÚLTIMOS CAPÍTULOS

Estamos nos últimos capítulos de mais uma intensa temporada eleitoral no Acre. Há muito tempo não testemunhávamos disputas tão acirradas como as que estamos vendo agora. Cada resultado terá um impacto direto no futuro político de diversos grupos, moldando as decisões para 2026.

ÚLTIMO DEBATE

O último debate realizado pela Rede Amazônica na noite desta quinta-feira (03) promete ser o mais intenso até agora. Com Jarude (NOVO) fora, devido à exigência da emissora de que os candidatos tenham pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional, o debate permanece essencial para aqueles que ainda estão indecisos em seus votos.

DIZEM POR AÍ…

Comenta-se nos bastidores que é meio estranho o fato do senador Alan Rick (UB) ter vários vídeos nas redes sociais com os candidatos a prefeito que ele apoia no interior do Acre, mas não ter nenhum com o prefeito Tião Bocalom (PL). O único vídeo de apoio foi no dia da convenção que formalizou a chapa Bocalom/Alysson, e mesmo assim, Alan não mencionou Bocalom, focando só em Alysson. Será que o apoio de Alan a Bocalom é do vera?

INIMIGOS DE MICHELE

A deputada Michelle Melo (PDT) se destaca em seus discursos ao criticar os candidatos à reeleição, Tião Bocalom (PL) em Rio Branco e Camilo Silva (PP) em Plácido de Castro. Camilo, que já foi seu aliado, e Bocalom, com quem ela teve intensos embates enquanto vereadora, agora são alvos de suas críticas. Em suas duras falas, a deputada reafirma seu compromisso com a defesa da pauta feminina, destacando a importância da representatividade nas eleições.