Jovem é preso com motocicleta furtada em Rio Branco no ano passado

Na noite desta quinta-feira (17), um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado com uma motocicleta modelo Honda Titan, de cor vermelha, que possuía restrição de furto. A prisão ocorreu no quilômetro 17 do Ramal do Ouro, próximo ao quilômetro 38 da BR-364, entre as cidades de Sena Madureira e Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, o veículo havia sido furtado em 2023, na cidade de Rio Branco. A abordagem ao suspeito ocorreu enquanto patrulhavam a região, como parte de operação rural.

Durante a ação, os policiais verificaram os registros do veículo e confirmaram que a motocicleta estava relacionada a um boletim de ocorrência de furto. O jovem recebeu voz de prisão imediatamente e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Sena Madureira, onde deve responder pelo crime de receptação de produto furtado.

A motocicleta deverá ser restituída ao proprietário.

O caso foi registrado como parte dos esforços da Operação Rural, que visa aumentar a segurança em áreas mais afastadas e combater a criminalidade na zona rural do Acre.