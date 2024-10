Juiz Lois Arruda assume vaga deixada por Eva Evangelista e será o novo desembargador do TJAC

O Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), escolheu nesta quarta-feira (9), por unanimidade, o juiz de Direito, Lois Arruda, para o cargo de desembargador do órgão estadual, pelo critério de antiguidade.

O magistrado, que era atualmente o titular do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, irá ocupar a vaga deixada pela desembargadora Eva Evangelista, que se aposentou em agosto desse ano.

Lois, que também já atuou na Corregedoria-Geral da Justiça (COGER), possui graduação em direito pela Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia, graduação em história pelo fundação universidade federal de Rondônia, e especialização em direito constitucional pela Universidade Federal do Acre.