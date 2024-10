Kamai declara que Marcus se equivocou ao tirar Lula da campanha nas eleições deste ano

No podcast, Em Cena, podcast do ContilNet, André Kamai, vereador eleito nas últimas eleições em Rio Branco, discutiu sobre a decisão da retirada do protagonismo do PT na disputa nas candidaturas municipais. Segundo o sociólogo, na segunda-feira (21), foi um equívoco retirar da discussão o partido do presidente Lula.

“Nunca me passou pela ideia na cabeça que o PT poderia me prejudicar. Eu vejo a luta política nas pessoas”, afirmou Kamai, durante o podcast. Ele detalhou que o PT foi convidado para formar a chapa majoritária de Marcus Alexandre, contudo, a decisão de retirar o partido foi “do povo”.

André Kamai também falou sobre a decisão de não citar o presidente do Lula dos debates:

“Marcus fez uma escolha de não colocar isso no debate. E ele tem todo o direito de fazer isso. Direito. Mas acho que foi uma decisão equivocada”, disse. Além disso, Kamai deixou claro que, após as eleições, a aliança entre os dois partidos foi encerrada.

Situação atual

O vereador eleito destacou o presidente Lula como um exemplo de discussão de políticas públicas para a política atual. Além disso, ele comentou sobre o cenário político atual de Rio Branco:

“Estamos vivendo uma completa ausência de projetos políticos […] “Falta olhar para a realidade do Acre, de Rio Branco e pensar projeto político”, declarou criticando a presença massiva de apoiadores do atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, na Câmara de Vereadores.

Conheça André Kamai

André Kamai é vereador eleito pela câmara municipal de Rio Branco, em 2024, pelo Partido dos Trabalhadores (PT/Acre) com 2240 votos.

O sociólogo é filho de militantes do PT, foi de movimentos estudantis e construiu carreira em instituições políticas e governamentais.