Lady Gaga lança videoclipe da música “Disease”; assista

A cantora americana Lady Gaga, 38, acaba de lançar o videoclipe da música “Disease” — divulgada na sexta-feira (25) e que já acumula diversas críticas positivas. Assista abaixo.

A produção audiovisual é a primeira do sétimo álbum de estúdio da artista, que tem previsão de lançamento para fevereiro de 2025.

O anúncio do videoclipe foi feito na tarde desta terça pelas redes sociais, como uma espécie de “presente de Halloween”.

A música apresenta uma batida sombria com uma letra que fala de curar uma doença. “Eu posso fingir ser o médico e curar sua doença. Se você for um pecador, eu posso fazer você acreditar. Eu posso sentir a sua doença. Eu posso te curar”.

Nas redes sociais, a cantora afirmou que a canção é sobre encarar a si mesma e a escuridão interior dela.

“Às vezes, não consigo vencer ou escapar das partes de mim que me assustam. Posso tentar fugir delas, mas elas ainda são parte de mim e posso correr e correr, mas, eventualmente, encontrarei essa parte de mim novamente, mesmo que seja apenas por um momento”.

Em resposta às críticas positivas que recebeu, Gaga afirmou que “muito mais está vindo“.

Além do novo videoclipe, a cantora também anunciou o lançamento, no mesmo momento, às 22h (horário de Brasília), do vídeo de uma apresentação ao vivo que fez com Bruno Mars da música “Die With a Smile” em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos.