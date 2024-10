Leila Pereira descarta Gabigol e Gabriel Jesus e detalha planejamento do Palmeiras para Mundial de 2025

Prestes a disputar a eleição do clube para tentar se reeleger para um novo triênio na cadeira de presidente, Leila Pereira revelou que o Palmeiras não pretende buscar mais nenhum nome midiático para a disputa do torneio. A dirigente afirmou que os alvos serão específicos e em posições que Abel Ferreira já detectou que há a necessidade de serem reforçadas.

Nos últimos meses, outro nome que esteve sempre ligado ao Palmeiras foi o do atacante Gabigol. O time alviverde chegou a demonstrar interesse na contratação do atleta, mas a situação não avançou. Com contrato com o Flamengo somente até o dia 31 de dezembro, o centroavante vive situação de indefinição no clube carioca. Há uma oferta na mesa por parte da diretoria rubro-negra de renovação por mais um ano, mas que já foi recusada pelo camisa 99. Ainda há possibilidade das partes conversarem e chegarem num acordo, mas, como esta nos últimos meses de vínculo, Gabigol já pode assinar um pré-contrato com outro clube.