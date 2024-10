Líder do PCC presa em Alagoas já foi detida por tráfico

São Paulo — Uma mulher de 37 anos, presa na última quinta-feira (17/10), suspeita de liderar uma célula regional do Primeiro Comando da Capital (PCC), já foi detida por tráfico de drogas em Cotia, na grande São Paulo.

Segundo a Polícia Civil de Alagoas, em 2019, ela morava no litoral sul paulista, de onde coordenava as ações de um grupo feminino da facção no estado nordestino. Ela passava as ordens aos integrantes da facção por meio de conferências de vídeo via WhatsApp.

A mulher foi presa em flagrante no mesmo ano, acusada de tráfico de drogas e organização criminosa, com pena de sete anos e seis meses de prisão.

Ela saiu da cadeia e foi para Piaçabuçu, uma cidade do litoral sul de Alagoas. Lá, ela trabalhava em um ótica, mas continuava envolvida em atividades criminosas. Para não ser identificada, a suspeita mudava a aparência com frequência e tinha vários apelidos dentro do PCC.

Ela voltou a ser detida, dessa vez acusada de mandar matar uma adolescente, em 2020, após a vítima passar pelo tribunal do crime. Existe outra acusação de envolvimento no assassinato de mais duas menores de idade.