Lívio Veras, vice-presidente do Progressistas, tem casa invadida por assaltantes em Rio Branco

O vice-presidente da Executiva Estadual do Progressistas, Lívio Veras, e sua esposa foram reféns de bandidos armados na tarde desta quinta-feira (3), na residência do casal, no bairro Castelo Branco, em Rio Branco.

De acordo com informações, Lívio apresentou hematomas por conta de agressões que sofreu, principalmente na região do queixo. Os assaltantes levaram as alianças do casal, que está junto há mais de 40 anos.

Segundo informações, Lívio e a esposa foram rendidos com arma e passaram, pelo menos, 20 minutos na casa.

A reportagem do ContilNet tentou contato com Lívio, mas não obteve retorno.