Lucas Buda expõe acordo financeiro com Camila Moura após divórcio

Lucas Buda quebrou o silêncio e expôs o acordo financeiro que fez com Camila Moura após o divórcio. A influenciadora decidiu oficializar a separação quando o capoeirista ainda estava confinando no BBB24, depois dele flertar com Giovanna Pitel. Os dois estavam juntos há 15 anos.

“Não foi nenhum acordo judicial ou processo, mas sentamos como dois adultos se divorciando e fizemos um acordo”, disse em conversa com Kadu Brandão, no podcast De Hoje a Oito.

Buda detalhou: “Acordamos quem ia pagar o quê. Esse apartamento que estou é o que nós morávamos e eu fiquei aqui. Ela se mudou para São Paulo e fizemos um acordo, eu pago para ela pela parte dela do apartamento”.

Além do apartamento, Buda e Camila têm a guarda compartilha de dois cachorros. “Eles ficaram na casa da mãe da Camila. Quando eu estou no Rio, ficam comigo, e quando ela está, ficam com ela”, explicou.

Recentemente, Lucas comentou a participação de Camila em A Fazenda 16, com exclusividade para a coluna Fábia Oliveira. A moça foi convidada oara o reality rural da Record depois da polêmica com o ex-BBB.

“Acabo vendo cortes quando sou marcado na internet. O pouco que eu vi, achei que ela estava apagada, que não está jogando como eu joguei no BBB”, contou.

Questionado sobre o posicionamento de Camila, que nas entrelinhas está usando o nome dele, Buda respondeu que acha uma estratégia fracassada: “A nossa história teve início, meio e fim. Desejo muito sucesso pra ela, mas as nossas trajetórias estão em rumos diferentes”.

Lucas Buda afirmou não sentir ressentimento, rancor ou mágoa da ex-companheira. “Nenhum, [em] paz. Como já disse, tive minha história com a Camilla e desejo tudo de melhor pra ela. Mas, agora, tô tocando minha vida”, ressaltou.