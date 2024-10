Mãe de gêmeas de seis anos que morreram em intervalo de oito dias é presa

A Polícia Civil confirmou na manhã desta quarta-feira (16), que prendeu a mãe das gêmeas de seis anos que morreram em um intervalo de oito dias em Igrejinha, no Vale do Paranhana, em Rio Grande do Sul. Conforme o delegado Cleber Lima, a suspeita é de que a mulher tenha assassinado as filhas, identificadas como Antonia e Manoela.

“A investigação já mostra que pode ter havido ali um homicídio. No entanto, peço a cautela necessária, pois precisamos um suporte probatório robusto”, disse Lima a um programa local.

Uma das meninas morreu no último dia 7 e a outra na terça-feira (15). Elas moravam com os pais no bairro Morada Verde, no loteamento Jasmim. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha, que atendeu as duas ocorrências, as irmãs apresentavam quadros semelhantes e sintomas de parada cardiorrespiratória.

No último dia 7, os bombeiros chegaram ao local e encontraram uma das meninas já sem vida. O pai preferiu ele mesmo conduzir a filha até o Hospital Bom Pastor. Ele prestou depoimento à polícia e o delegado informou que o homem ainda não é investigado pela corporação.

Já na terça-feira, por volta das 10h30min, os bombeiros foram acionados. Ao chegarem ao local, encontraram a outra menina deitada, mas ainda com vida. Ela recebeu os atendimentos iniciais e foi levada ao hospital, onde o óbito foi constatado.

Laudos do Instituto-Geral de Perícias apontarão as causas das mortes das gêmeas. O órgão informou que, por ora, não há previsão de divulgação, pois os exames ainda estão em andamento.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comudica) de Igrejinha afirmou, em nota, que tomou conhecimento do caso e vai “averiguar se houve, por parte do conselho tutelar, a violação do dever legal de proteger as infantes”.