Mailza Assis comemora frutos ainda do mandato de senadora com entrega de revitalização da Rádio Difusora

Nesta sexta-feira, 23, a Rádio Difusora Acreana, um dos principais canais de comunicação do Acre, inaugurou sua revitalização em uma cerimônia marcante. O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora e Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, parlamentares e membros da sociedade civil.

“Como senadora, destinei R$ 600 mil para a aquisição de equipamentos, fundamentais para a reestruturação da rádio. Este investimento, imprescindível para a modernização das instalações que não diz respeito apenas à tecnologia, mas também à criação de ambientes de trabalho que garantam segurança e satisfação para os colaboradores. Espaços bem projetados e equipados não só aumentam a produtividade, mas também aprimoram o clima organizacional, tornando o ambiente mais motivador para todos os envolvidos.”, afirmou Mailza.

A vice-governadora também homenageou todos os servidores da rádio, representados pelo diretor Raimundo Fernandes, além de destacar a importância da rainha da Difusora, Nilda Dantas, como um símbolo da emissora. Ela agradeceu o apoio da deputada federal Socorro Neri, que teve papel importante na revitalização da “Voz das Selvas”. “Quero destacar as fontes de recursos que sustentam essa importante iniciativa: os recursos próprios e a transferência especial, destinada pela Deputada Federal Socorro Neri. Esse apoio é um exemplo claro de como a colaboração entre os níveis de governo é essencial para o sucesso de nossas iniciativas”.

O governador Gladson Cameli encerrou a cerimônia reafirmando seu compromisso com a comunicação no estado. “A Rádio Difusora faz parte da nossa história e dos nossos corações. Aproveito para agradecer a Deus, a toda a equipe e à nossa vice-governadora Mailza, que enquanto senadora destinou recursos. Isso é uma prova do compromisso com a transparência e com a comunicação, que é fundamental para orientar e informar as pessoas que vivem nos lugares mais distantes”, afirmou.

A revitalização da Rádio Difusora Acreana representa um marco significativo para a comunicação no nosso Estado do Acre, atuando como um canal vital de informação e entretenimento que conecta os mais de 830 mil habitantes, permeando tanto a zona urbana quanto a rural.

VEJA FOTOS: