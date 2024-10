Mais da metade dos lares acreanos é comandado por homens, diz pesquisa do IBGE

Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com dados do Censo, divulgados na última sexta-feira (25), revelou que mais da metade dos lares acreanos foi comandado por homens em 2022.

O estudo faz parte da base sobre composição familiar do Censo.

De acordo com os dados, 49,12% das mulheres estavam na posição de comando dos lares acreanos, enquanto por outro lado, 50,87% das casas eram chefiados por homens.

De todos os estados da região Norte, por exemplo, apenas o Amapá teve a maioria dos lares chefiados por mulheres – 52,88%. Contudo, o Amazonas, teve o mesmo percentual, mulheres e homens representam 50% da chefia dos lares.