Mariana Carvalho mantém vantagem sobre Léo Moraes na disputa pela Prefeitura de Porto Velho, diz pesquisa

Mariana Carvalho, candidata pelo União Brasil, segue à frente na corrida pela Prefeitura de Porto Velho, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (23) pelo Instituto Phoenix. A pesquisa, que considera apenas votos válidos – desconsiderando brancos, nulos e indecisos – revela que Mariana possui 52,8%, enquanto Léo Moraes, do Podemos, registra 47,2%.

Desde o início da campanha, Mariana liderou todas as pesquisas. No primeiro turno, ela foi a mais votada, alcançando 111.329 votos, com uma diferença superior a 47 mil votos em relação ao segundo colocado.

A pesquisa Phoenix ouviu 751 eleitores entre os dias 20 e 22 de outubro. Com uma margem de erro de 3,57 pontos percentuais para mais ou para menos, a amostra tem nível de confiança de 95%.

“Agradeço a todos que nos apoia e a quem confirmou o voto em Mariana Carvalho. Vamos seguir firmes nesta reta final, intensificando ainda mais a nossa campanha, mostrando as nossas propostas e com certeza Porto Velho vai eleger a primeira prefeita de sua história”, comentou a candidata.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RO-09896/2024 e encomendado pela empresa Etevaldo Ramos Soares.

Pesquisa Quaest mostra cenário acirrado

Uma pesquisa realizada pela Quaest e divulgada pela Rede Amazônica, na sexta-feira (18), apontou que a disputa permanece acirrada. Mariana obteve 43% das intenções de voto, enquanto Léo Moraes registrou 42%.

Nesse levantamento, 4% dos eleitores se declararam indecisos, e 11% disseram que anulariam o voto ou não compareceriam às urnas.

Apesar da liderança numérica, a pesquisa Quaest indicou um empate técnico entre os candidatos, uma vez que a margem de erro é de 3,7 pontos percentuais. O levantamento ouviu 704 pessoas entre os dias 15 e 17 de outubro, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o número RO-03222/2024.