“Marina deixou um péssimo legado”, diz Nikolas em comício no Acre, estado natal da ministra

O deputado federal Nikolas Ferreira, de Minas Gerais, que cumpre agenda em Rio Branco, capital do Acre, nesta terça-feira (1), disse, durante um comício do prefeito Tião Bocalom (PL), candidato a reeleição, que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que nasceu no estado, é ‘uma pessoa ruim’.

As críticas à ministra vieram após o deputado falar sobre os mais de 20 anos em que o estado do Acre foi governado por políticos de esquerda.

“O sistema é difícil. A esquerda toda se une. Esquerda que inclusive, infelizmente, aqui assim como o meu estado, saem as pessoas ruins, Marina Silva, por exemplo, não tenho dúvidas que, deixou um péssimo legado para esse estado”, disse.

Nikolas aproveitou para lembrar os políticos que há anos, segundo ele, ‘lutam contra o PT’ no Acre. Ele citou o senador Marcio Bittar, e mais recente, os deputados Eduardo Velloso e Coronel Ulysses, ambos presentes no evento.