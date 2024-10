Médico acreano Stanley Bittar é destaque em programa nacional do SBT; veja vídeo

O médico acreano Stanley Bittar, reconhecido por seu sucesso no Brasil e suas inovações no setor da saúde, foi o centro das atenções no programa Negócio Fechado, exibido pela emissora SBT de Ribeirão Preto. Durante a entrevista, Bittar compartilhou sua trajetória profissional e o crescimento meteórico da Stanley’s, uma das empresas que mais têm se destacado no cenário nacional.

Em suas palavras, Stanley ressaltou o privilégio de contar sua história e inspirar outros profissionais a persistirem em seus caminhos. “Hoje tive a honra de dar uma entrevista para o programa Negócio Fechado do SBT de Ribeirão Preto, onde compartilhei tudo sobre a Stanley’s e nossa jornada até aqui. É sempre um privilégio poder dividir nossas experiências e avanços, especialmente na missão de inspirar outros médicos e empresários”, declarou o médico.

Ele também destacou a importância de compartilhar o que tem dado certo em sua empresa, reforçando que cada desafio superado pode servir de exemplo para que outros busquem seus próprios sonhos. “Falar sobre o que tem dado certo para nós como empresa não é apenas um relato; é uma paixão! Acredito que cada passo, cada desafio enfrentado, e cada conquista alcançada pode servir de combustível para que outros também busquem seus sonhos e façam a diferença em suas áreas.”



Ao final, Bittar demonstrou entusiasmo em poder impactar mais pessoas com sua mensagem. “A conexão e a troca de ideias são fundamentais para o crescimento. Estou super animado para que vocês vejam a entrevista completa e possam absorver tudo que compartilhei!”

A entrevista será veiculada em breve, trazendo ao público mais detalhes sobre a história de sucesso de um dos médicos mais promissores do Acre.

Veja vídeo: