Memorial Colônia Cinco Mil será inaugurado sábado no Centro Cultural Sebastião Mota de Melo

A continuidade de um importante espaço de preservação cultural ganha vida com a inauguração da nova exposição no Centro Cultural Sebastião Mota de Melo, realizada com financiamento do Edital 12/2023 do Fundo Municipal de Cultura, através da Prefeitura de Rio Branco/Acre, o projeto convida a comunidade conhecer a história deste centro espiritual de referência mundial.

A proposta explora o vasto universo documental e fotográfico da comunidade fundada em 1975. Entre os destaques da mostra estão uma mesa expositora com registros históricos como antigas atas, livros de presença, documentos de batismo, processos judiciais, entre outros objetos e símbolos representativos da doutrina do Santo Daime. Além disso, a exposição conta com um painel interativo, que exibe uma linha do tempo da comunidade, convidando o público a uma imersão na trajetória dessa importante territorialidade espiritual localizada em Rio Branco e visitada por pessoas de diferentes partes do mundo.

Apoios e Parcerias

O projeto é uma realização do Coletivo Amigos da Cinco Mil em colaboração com as ações de pesquisa e extensão do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Acre, através da coordenação da professora Dra. Julia Lobato Moura, produção de Rafael Batista da Aruê! Arte, Cultura e Holismo com o apoio do CEDOC – Centro de Documentação e Memória da ICEFLU, além do apoio da Superintendência do IPHAN/Acre (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), articulação institucional e comunitária com Ita Santos e Luzia Schneider.

Lançamento Oficial

Para marcar essa nova fase, o Coletivo Amigos da Cinco Mil convida o público para o evento de lançamento da nova exposição. O evento ocorrerá no dia 26 de outubro de 2024, às 17h, no Centro Cultural Sebastião Mota de Melo, na Estrada de Porto Acre, km 4, Ramal da Cinco Mil, Rio Branco/AC.

Mais informações: instagram.com/memorialdacincomil/

Serviço

Evento de lançamento da nova Exposição “Memorial Colônia Cinco Mil”

Data: 26 de outubro de 2024

Horário: 16h

Local: Centro Cultural Sebastião Mota de Melo

Endereço: Estrada de Porto Acre, km 4, Ramal da Cinco Mil, Rio Branco, AC