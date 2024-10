Menino de 6 anos morre, e outro está internado em estado grave por suspeita de envenenamento

Duas crianças foram levadas na segunda-feira à UPA de Del Castilho, na Zona Norte, por suspeita de envenenamento. Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6 anos, morreu no local após uma parada cardiorrespiratória. O outro, de 7, foi transferido em estado grave para o Hospital municipal Miguel Couto, onde continua internado.

Ao chegarem à UPA, os parentes das crianças trocaram informações e descobriram que elas estudavam na mesma escola municipal. Ao Bom Dia Rio, da TV Globo, o pai do menino internado afirmou que o laudo médico apontou presença de chumbinho no organismo das crianças e que seu filho passou mal ao voltar da unidade escolar.

— A gente não sabe se ele ingeriu alguma coisa no percurso de ida, volta, se algum amiguinho deu algum lanche para ele, ou se ele comeu alguma coisa na escola. O médico falou que foi envenenamento, que achou chumbinho dentro do organismo dele — disse ao telejornal.

A mãe de Ythallo, Monique Tobias, disse que o filho estava brincando na rua, na Comunidade Primavera, em Cavalcanti, Zona Norte do Rio, e soube que uma mulher teria oferecido um doce para ele.

— Ele estava na rua brincando com o primo. Uma mulher passou, ofereceu um doce para o primo, que não aceitou. Ele (Ythallo), como era pequeno, aceitou o doce, comeu um pedaço, andou mais um pouquinho para frente e ofereceu para o amiguinho dele, que está em estado grave — relata a mãe. — É uma crueldade. Covardia é pouco. Não tenho nem o que falar. O Ythallo era brincalhão, sorridente, conhecido pela comunidade toda, amado por todo mundo. Ele brincava de tudo — disse Monique.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação explicou que “a desinsetização é feita periodicamente, a cada três meses, pela Comlurb, com material específico para roedores, sem usar chumbinho”. Além disso, pontuaram que o aluno Ythallo Rosa não compareceu à escola na segunda-feira, nem na sexta-feira passada, sendo visto ontem (dia 30), depois da saída da escola, andando de bicicleta na rua. O aluno Benjamim frequentou normalmente as aulas, saindo ao final do turno, às 17h30.